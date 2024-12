Mūsdienās ne profesionālais, ne amatieru sports vairs nav iedomājami bez medicīnas. 2024. gada nogalē "MVPersonība" 28. epizodē uz sarunu aicinājām Latvijas Olimpiskās vienības sporta ārstu Jāni Kaupi. Sarunas laikā mēģinājām ne tikai saprast no kā būvēti profesionālie atlēti, bet arī iztaujājām par to, kā fiziskās aktivitātes var palīdzēt dzīvot ilgāk un kvalitatīvāk jebkuram no mums.