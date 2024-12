Bostonas "Celtics" šobrīd kruīza režīmā ripina cauri NBA regulārajai sezonai, tās elitārais sastāva zieds vairs nevienam neprasa komentārus, taču īpašu uzmanību šosezon piesaistījis snaiperis no "ķeltu" rezervistu soliņa – Peitons Pričards. Pateicoties apskaužamai precizitātei tālmetienos un neapturamai enerģijai, viņš kļuvis par iesaidīgu papildspēku zvaigžņotajiem komandas biedriem un sniedz komandai nepieciešamo impulsu, nākot uz maiņu. No spēlētāja, kurš gribēja prom no Bostonas, Pričards ar nesatricināmu darba ētiku nu kļuvis par reālu kandidātu uz labākā sezonas rezervista balvu un, iespējams – tik nepieciešamo ekstra grūdienu vēl viena titula virzienā. Turklāt – pa lēto.