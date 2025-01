1993. gada aprīlī notika viena no visu laiku lielākajām traģēdijām Āfrikas sportā – aviokatastrofā netālu no Gabonas krastiem bojā gāja talantīgā Zambijas futbola izlase. Gandrīz 19 gadus vēlāk tās pašas Gabonas galvaspilsētā Librevilā Zambijas futbolisti pirmoreiz kļuva par Āfrikas Nāciju kausa ieguvējiem. Reti kurš Āfrikā šaubījās par to, ka tā nav tikai sakritība. Vairums bija pārliecināti, ka iepriekšējās paaudzes spēlētāju gars bija kopā ar komandu un palīdzēja gūt vēsturisko panākumu...