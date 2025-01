Lupatu un spaini nomainīja pret tenisu… Kā ranga 212. numurs kļuva par "Australian Open" čempionu

Pēc uzvaras 1976. gada Austrālijas atklātā čempionāta pusfinālā, Marks Edmondsons kopā ar līdzjutējiem sēdās tramvajā un devās mājup. Tobrīd pasaules rangā viņš ieņēma 212. vietu un tikai dažas nedēļas iepriekš bija mazgājis grīdas vietējā slimnīcā. Nākamajā dienā Edmondsons svinēja uzvaru arī turnīra finālspēlē. Gandrīz piecdesmit gadus vēlāk viņš joprojām ir rangā viszemāk esošais tenisists, kurš uzvarējis kādā no "Grand Slam" turnīriem un pēdējais Austrālijas tenisists, kurš triumfējis "Grand Slam" turnīrā savā dzimtenē.

1976. gadā Austrālijas atklātais čempionāts joprojām tika uzskatīts par aizmirsto "Grand Slam" turnīru, jo Ziemeļamerikā un Eiropā to ignorēja. Bieži vien pasaules elites tenisisti, kas nebija dzimuši Austrālijā , Melburnā nestartēja. Tikai dažas ārzemju zvaigznes gribēja apceļot pasauli, lai piedalītos turnīrā, kas sākās jau nākamajā dienā pēc Ziemassvētkiem un uzvarētājam balvā nodrošināja tikai 7 500 dolārus.

Tenisa leģendu piepildītajā valstī Edmondsons bija maz ticams varonis. Vēl dažas nedēļas pirms "Australian Open" viņš strādāja gadījuma darbus, lai ietaupītu naudu un nākamajā gadā varētu izbraukāt turnīrus. "Mana māsa tajā laikā bija medmāsa, un viņa teica: "Mēs slimnīcā vienmēr meklējam apkopējus un logu mazgātājus," Edmondsons stāstīja telefonintervijā no savām mājām, kas atrodas netālu no Sidnejas. "Mazgāju grīdas un logus, bet pēc septiņām dienām saņēmu zvanu no "Tennis Australia"..."