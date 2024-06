Jonasam šīs sezonas kontekstā liktenīgs izrādījās Vācijas "Gand Prix" izcīņas otrā brauciena pirmais aplis, kurā viņš piedzīvoja kritienu, kurā salauza labās rokas augšdelmu un izmežģīja plecu. Tomēr savainojuma gūšana bija tikai viena no problēmām, jo trases ārsts nepareizi novērtēja latvieša traumu – kļūdaini pieļaujot, ka plecs izsists uz priekšu, nekavējoties mēģināja to "ielikt atpakaļ vietā". Sekoja absolūti neprofesionālas darbības no mediķa, vēlāk arī slimnīcā latvieti nosēdināja pagaidīt rindā – tā vietā, lai operētu nekavējoties. Pastāvēja liels risks, ka notikušais veselībai var atstāt neatgriezeniskas sekas...