Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai (LBSF) šis gads izvērties sarežģīts. Pirmsolimpiskās sezonas vasarā no izlases aizgāja divi spēcīgākie stūmēji, drīz viņiem sekoja vadošais pilots, saspringtajā laikā vēsu galvu neizdevās saglabāt pašmāju bobsleja "krusttēvam" Zintim Ekmanim, kam tas maksāja federācijas ģenerālsekretāra amatu, bet līdz ar pirmo sniegu vēl arī finanšu likstas – finanšu trūkums, lai sarīkotu Pasaules kausa posmu Siguldā. Ierēdņi trūkstošo piesedza no valsts budžeta un mači notika, taču mūsējie cīņas par vadošajām pozīcijām paredzami vēroja no maliņas. MVP rīcībā nonākot tāmei ar pasākuma izmaksām, lūkojām noskaidrot, kāds ir pamats aizkulisēs izskanējušajām bažām par nepamatotu naudas izšķiešanu.