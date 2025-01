4,5 miljoni eiro, 500 tonnu metāla un 31 tramplīns – "dakārietis" Jānis Vinters uzbūvējis iespaidīgu motoarēnu

Tika apsvērta ideja šajā projektā piesaistīt Eiropas fondu finansējumu, tomēr pēc izpētes veikšanas kļuva skaidrs, ka to izdarīt nebūs iespējams, jo peļņu gūt nevarēs. Tad pienāca brīdis, kad jāpieņem galīgais lēmums – darīt vai gaidīt kaut ko, nezin ko. Vinteru ģimene kopīgi nolēma savilkt jostas ciešāk un – darīt. "Tagad esam brīvi no jebkādām atskaitēm un uzraudzības no Eiropas puses, jo mums nav nekādu fondu atbalsta."