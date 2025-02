"Mavericks" fanu murgs: Dončičs "Lakers" formā. Cilvēciska padošanās vai rafinēta sazvērestība?

2. februāra ziņa par Lukas Dončiča aizmainīšanu no Dalasas "Mavericks" uz Losandželosas "Lakers" satricināja pasauli. Un nav runa tikai par basketbola pasauli, savas emocijas par notikušo pie sevis neturēja arī citu sporta veidu un pat citu profesiju pārstāvji, lielākoties – ieplešot acis neizpratnē. Un, jo vairāk faktu par darījumu nāca gaismā, jo lielāka šī neizpratne kļuva. Kāpēc gan lai klubs atteiktos no 25 gadus veca basketbolista, kurš ir viens no, ja ne pats meistarīgākais spēlētājs pasaulē?!