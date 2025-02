Liktenīgā Podgorica, perfektā spēle un piespēļu rekords. Jāņa Strēlnieka karjeras lielākās spēles

Kopš kedas uz nagliņas pakāra Raimonds Miglinieks, Latvijas izlases saspēle kādu laiku bija ļoti rosīgās rokās: Roberts Štelmahers, Kristaps Valters, Jānis Blūms – visiem labāk patika piesviest komandas spēlei kādu čili piparu, nevis pasmelt to karotē un rāmi papūst nost tvaiku. Jānis Strēlnieks, lai gan valstsvienības katlā – pēc 2009. gada "baigās vasaras" – tika iesviests jau 20 gadu vecumā un bez tradicionālā apbružāšanās posma, jau no pirmajām spēlēm parādīja, ka viņa uzraudzībā viss notiks citādi. Prātīgāk. Nosvērtāk. Uzticamāk. To sajuta komandas biedri, to sajuta līdzjutēji, un – drīz vien pamanīja un novērtēja arī Eiropā.