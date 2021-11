Pāreja no jauniešu uz pieaugušo sportu ir grūtību pilns solis ikvienam sportistam. Gan fiziski, gan emocionāli, gan bieži vien arī finansiāli. Talantīgākos savā aizgādībā uzņemt vēlas jebkurš treneris vai komanda, taču nebūt ne visi jaunieši savu īsto potenciālu atklāj jau tīņa gados. Bet, ja tas nav noticis, tad pēc vidusskolas beigšanas sākas cīņa par izdzīvošanu, kas nereti beidzas ar sporta pamešanu studiju vai darba dēļ. No vienas puses, dabiskā atlase nav nekas peļams, taču, no otras, šādā veidā sports pazaudē perspektīvus jauniešus, kuriem neizdevās sevi apliecināt ar pirmo mēģinājumu.