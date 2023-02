190 km/h šķīliens, asa mēle un vēsturisks miljons. Hokeja celmlauzi Bobiju Halu pieminot

Aizvakar vakarā pasaules hokeja līdzjutēji saņēma ziņu, ka mūžībā devies viens no spēles Titāniem, uz kura balstās mūsdienu hokeja mantojums – Bobijs Hals. 43 gadu laikā, kas aizritējuši kopš viņa pēdējās spēles, var aizmirsties, kāda mēroga figūra bija Bobijs Hals, un izaugušas paaudzes, kas to pat neapjauš, tomēr viens no visu laiku izcilākajiem pasaules hokeja snaiperiem ir pelnījis, lai viņa mantojums tiktu celts godā, nevis paliktu vēstures putekļos.