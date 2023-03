Apbrīnots NBA, nepieņemts Lietuvā. Domanta Saboņa grūtais ceļš pēc atzinības

Iespējams, NBA patīkamākais pārsteigums šosezon ir Sakramento "Kings" komanda, kas pēc 16 gadu pārtraukuma atgriezīsies izslēgšanas turnīrā, turklāt kā viena no Rietumu favorītēm. Viens no šā panākuma stūrakmeņiem ir lietuvietis Domants Sabonis, kurš kļuvis par vienu no izcilākajiem līgas centriem. Tas vedina domāt, ka Lietuva rudenī paredzēto Pasaules kausa izcīņu gaida ar eiforiju, tomēr tā nav. Pat tik iespaidīgs sniegums okeāna viņā pusē Lietuvas sabiedrībā Domantam aizvien nav ļāvis iemantot ne tuvu tādu statusu, kāds bija ]viņa tēvam Arvīdam Sabonim.