Ar ieroci un ambīcijām. Trāpīgā individuāliste Agate Rašmane

Agates vecāki ar šaušanu – nedz sporta, nedz medību – nekad nav bijuši saistīti. Toties klavieres gan mājās bijušas vienmēr, jo Agates mamma savulaik mācījusies mūziku un arī brālis absolvējis mūzikas skolu. "Skatoties nošu lapā, arī es spēju pareizos taustiņus nospiest," nosmej Agate. Tad kādēļ tieši šaušana, nevis mūzika vai kāds cits sporta veids? "Šaušana ir ļoti interesants sporta veids, kas ļoti labi atbilst manam raksturam. Jau bērnībā biju mierīga, ne visai patika komandas darbi vai spēles, vairāk tieši individuāla darbošanās."

Gadu patrenējusies šautuvē kopā ar brāli, Agate uzzināja, ka Dobeles sporta skolā savu treniņu grupu izveidojis Vilnis Celmiņš – viņas treneris nu jau 12 gadus. Visi sesto klašu skolēni sporta stundas ietvaros tika aicināti uz "atvērtajām durvīm" šautuvē, kur Celmiņš viņiem ierādīja un pastāstīja, kas lācītim vēderā. Izdevās. Puse klases – Agate to skaitā – pierakstījās uz nodarbībām. No šī pirmā ešalona ar šaušanu joprojām nodarbojas trīs vai četri, viņa stāsta. "Super aktīvi bērni ilgi te nepaliek. Jā, tas ir lēns un monotons darbs, kas prasa pacietību, jo būtībā visu laiku jāatkārto vienas un tās pašas kustības. Turklāt identiskā kvalitātē, piemēram, sešdesmit reižu no vietas. Nostājoties uz ugunslīnijas, man vienlaikus jādomā par vismaz četrām lietām.