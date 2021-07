Ar matemātisko domāšanu zem basketbola groziem. Latvijas izlases centrs Noa Viljamsons

No sava tēva Bila Viljamsona, kurš ir biomedicīnas inženieris, dēls mantojis ne tikai prāta spējas un atlētismu, bet arī tumšāku ādas krāsu. Tās dēļ Noa gadījies sastapties ar vienaudžu neiecietību, taču Aija norāda, ka bērniem kopumā ir raksturīgi reaģēt uz jebkuru atšķirību. "Viens nēsā brilles, otrs ir garāks nekā pārējie, bet trešais – apaļīgāks. Noa ir tumsnējāks, lai gan otrs, kurš viņu apsaukā, vasarā nosauļojas un kļūst divreiz tumšāks par viņu. Es vienmēr centos mācīt, ka tie ir tikai bērni – viņi apsaukā jebkuru, kurš ir atšķirīgs. Vienreiz tas esi tu, citā reizē tas būs resnais Pēterītis vai briļļainais Jurītis. Bet, kad paaudzies un pierādi, ka vari paveikt vairāk nekā tie, kas tevi apsaukāja, viss saliekas pa plauktiņiem. Tādā ziņā Noa ir norūdīts un viņu tas īpaši "nerausta"."

Taču nevar noliegt, ka rasu sajaukums sniedz arī zināmas priekšrocības. "Lokanība, vijība, lēciena vieglums," norāda Otersons. "Bet tas vēl pilnībā nav izpaudies. Pagaidām tikai manu, ka viņš vienu vai otru lietu varētu darīt vēl labāk. Bijuši pāris gājieni, kurus no viņa gribētos sagaidīt biežāk, taču vēl pietrūkst spēļu prakses." Arī Endzels novērojis, ka Noa piemīt atlētisms, kas viņa vienaudžiem vēl nav raksturīgs. "Bieži vien viņš izlien no tādām situācijām, ka nevari pat saprast, kā viņš to dabūja gatavu. Viņš var izdomāt un realizēt arī kaut ko neordināru."