Caur bezpajumtnieku patversmi pie latviešiem. Boksa leģendas Leona Spinksa mītiskais stāsts

Amerikā būdams pilna laika mācītājs, paralēli garīgajam darbam Ēriks Jēkabsons uzsāka trenēt cilvēkus savā garāžā. Tomijs Spinkss bija viens no viņa audzēkņiem līdz... nonāca cietumā. Vēlāk, kad Ērikam ar draugu – turīgu klientu – vēlību izdevās atvērt pašam savu boksa klubu, Tomijs atgriezās, un kopā ar viņu zāles durvis vēra arī pats "Drakula" – boksa leģenda Leons Spinkss.

"Viņš bija ļoti jauks, pazemīgs cilvēks. Zālē man bija savs kabinets. Regulāri atskanēja klauvējieni pie durvīm. Tas bija Leons, kurš vienmēr kautrīgi, pazemīgi vaicāja: "Ērik, vai es drīkstu pamācīt to bokseri?" Es atbildēju: "Leon, tev nav man jāprasa – tu esi pasaules čempions!" Pazemība bija galvenā viņu raksturojošā īpašība."

Leons Spinkss savu dziļāko nospiedumu boksa vēsturē atstāja 1978. gada 15. februāra vakarā, kad sensacionāli gāza no pasaules boksa karaļa troņa Muhamedu Ali, atņemot tam visas čempiona jostas. Dažādos avotos šo cīņu arvien dēvē par vienu no lielākajām sensācijām sporta veida vēsturē – vienīgo reizi, kad dižais Ali savus titulus kādam atdevis ringā. Leģendas vēsta, ka dažas dienas pirms cīņas Muhameds Ali devies rīta skrējienā un viesnīcas vestibilā saticis Spinksu, kurš tajā brīdī tikai pārradies no nakts uzdzīves ar divām dāmām katru pie sava sāna...