'Hei, lellīt, tu nāksi ar mani!' Ko slavenais treneris Torstens Finks sola Latvijas futbolam

Finka spēles filozofija ir rīkoties, nevis reaģēt. Būt dominējošam, ar labu piespēļu kvalitāti un bumbas kontroli, drosmīgi un uzbrūkoši veidot spiedienu. Šī uzbrūkošā futbola pieeja bija īpaši veiksmīga Bāzelē, kur komanda 36 spēlēs iesita 90 vārtus, kas tobrīd bija Šveices čempionāta sezonas rekords.

Veiksmīgajā Bāzeles posmā daļa no kluba filozofijas bija tieši jauno talantu integrēšana profesionālajā komandā. Viņa lielākais atklājums Šveicē bija Džerdans Šakiri, kuru viņš izveidoja par vienu no pieprasītākajiem jaunajiem spēlētājiem Eiropā. Arī viņa gadījumā Finks vadījās pēc situācijas. Kad ažiotāža par Šakiri sagrozīja jaunā futbolista galvu, treneris viņu publiski piezemēja: "Ir pārāk daudz muguras glaudīšanas. Viņš vēl nav tik labs, kā pats domā!" Finks nosēdināja Šakiri uz soliņa, bet futbolists nākamajā spēlē viņam par to pateicās ar vārtiem un rezultatīvu piespēli...

Tomēr reizēm Finks ļāvis vaļu jau minētajai dortmundiešu ļoti tiešajai un reizēm pat skarbajai valodai. Nācies atvainoties Ženēvas "Servette" līdzjutējiem – viņš Ženēvas stadiona centrālajai tribīnei bija veltījis aizvainojošu žestu un uzkliedzis: "Jūs visi esat bomži!" Strādājot ar Bāzeles komandu, Finks treniņa laikā izmeta rasistisku frāzi, pēc kuras zambiešu pussargs Fvejo Tembo pameta klubu. Kā noskaidrojās, vācu treneris, runājot par Tembo, savam kolēģim esot teicis: "Noceliet to pērtiķi no koka..."