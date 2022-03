'Ikdienā man patīk sapucēties.' Boksa olimpiskā cerība ar tērauda dūri Beatrise Rozentāle

"Viņa ir ļoti jocīga, bet... tas laikam ir labi," piekārtodama sporta zāli, garāmejot pasmaida kikboksa un boksa skolas "Rīga" dibinātāja, divkārtējā pasaules čempione kikboksā Linda Ābele. Viņa šodien drīzāk kvalificējama kā Beatrises menedžere, kamēr treneru lomu pārņēmuši Gatis Ābele un Jānis Černauskis. Interesanti, ka abiem ielikta pavisam atšķirīga boksa skola (attiecīgi padomju un britu), kas sākotnēji radījis diskusijas treniņu procesā. Tomēr pats svarīgākais ir tas, ka abi treneri mīl savu darbu, lai gan par to neko nesaņem. "Kad treneris redz materiālu, kuram deg acis, tas mudina pašu ieguldīties. No darba brīvajā laikā tiek analizēti sparingi, atkarībā no sacensībās redzētā koriģēta treniņu metodika," norāda Linda.

Acis Beatrisei deg, lai gan uguntiņa apdziest brīdī, kad no sacensībām pārvestās godalgas nespēj nodrošināt vismaz kaut kādu finansiālo atbalstu. Lai pati sev varētu nopirkt pārtiku un apmaksāt transportu, un 19 gadu vecumā nebūtu jāsēž mammai uz kakla. Un tas viss par spīti tam, ka Latvijas amatieru boksā Rozentāles izcīnītā godalga pasaules mērogā ir vienīgā pēdējo 30 gadu laikā. Eiropas U22 čempionāta bronzas medaļa tika izcīnīta par spīti traumām, Covid-19 pandēmijas radītajiem sarežģījumiem, treniņnometnes neesamības pirms sacensībām un aizmugures tiesnešu kartelī. "Ja būtu kaut neliels atbalsts, kas ļautu mazliet uzelpot un pilnībā koncentrēties sportam, tad viņai jau sen būtu zelts gan pasaulē, gan Eiropā. Garantēju! Lūk, ir materiāls, kurā var ieguldīt un dabūt laukā rezultātu."