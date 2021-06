Indiānis 'Mazais kalns' no Siū cilts... Noslēpumainā NBA superzvaigzne Kairijs Ērvings

"Īsts saspēles vadītājs ar izcilu spēles izjūtu un iespēju kļūt par īpašu spēlētāju. Citus ap sevi padara labākus. Pieņem pareizus lēmumus. Labi kontrolē ķermeni. Vienlīdz labs dribls ar abām rokām, var noslēgt uzbrukumus arī ar vājo roku. Teicami pārredz laukumu. Treneri slavē par darba ētiku un raksturu. Superveikls. Viens pret vienu spēlē praktiski nenosedzams, atklātā basketbolā pretiniekiem "nāvējošs". Iespaidīga spēja mainīt tempu un virzienus. Ļoti nosvērts un nobriedis jauns vīrietis laukumā un ārpus tā." Pirms 2011. gada NBA drafta ar šādiem vārdiem skauti aprakstīja gaidāmā jauniesaukuma lielāko zvaigzni – Dūka universitātes pirmā kursa studentu Kairiju Ērvingu. Zēnu, kurš turas pie zemes, ārpus basketbola pavada laiku ar draugiem, kas nav sportisti, dzied, dejo, spēlē saksofonu un daudz lasa.

"Viņa gravitācijas centrs ir kaut kur pie potītēm un koordinācija ir kā labākajiem džeza bundziniekiem. Viņš ir zemā dribla eksperts un dažkārt, kad veic manevrus ar bumbu, izskatās, ka uz mirkli apsēžas uz neredzama krēsla," slavas vārdi, šoreiz "The New Yorker" apskatnieka Tomasa Bellera virpināti, par Ērvinga darbību laukumā nebeidz turpināties arī desmit gadus vēlāk. Tagad tā drafta pirmais numurs ir pasaules, olimpiskais un NBA čempions, kura spēļu kreklu replikas ir starp pirktākajām visā līgā. Viens no labākajiem līgas spēlētājiem, kurš jūlijā pavisam reāli var pacelt Lerija O'Braiena trofeju virs galvas otro reizi karjerā. Visas skautu prognozes piepildījušās.

Arī apzīmējums "nosvērts un nobriedis jauns vīrietis". Taču – diezin vai kāds paredzēja, ka šī nosvērtība un briedums varētu radīt problēmas komandām, kurās Ērvings spēlē. Šo gadu laikā tā tas bijis visās saspēles vadītāja pieturvietās – Klīvlendā, Bostonā un tagad arī Bruklinā. Neraugoties uz savām basketbola kvalitātēm, Ērvings ir sarežģīts darba ņēmējs. Kad spēlē, Kairijs ir kases grāvējs, problēmas sākas tad, kad spēles beidzas un sākas īstā dzīve. Tajā viņš nav ierindas personāžs, kas bez ierunām slīdētu pa NBA politkorektuma konveijera lentu. Līgā tādi ir vairāki, viens no tiem arī Ērvinga draugs un komandas biedrs Kevins Durents, taču Kairija gadījums izceļas uz pārējo fona. Kad pretenzijas izsaka kāds cits, tā kļūst par karstu tēmu, ko apviļāt skaļi kliedzošo TV galvu diskusijās. Kad runā Kairijs, pat mutīgākie eksperti šad tad mēdz palikt uz pauzes...

.