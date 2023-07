'No mums gaidīja par daudz...' Raitis Grafs atradis sevi dzīvē un pēc basketbola neilgojas

Eiropas čempionātā Turcijā gūtais savainojums piespieda izlaist sagatavošanās posmu sezonai Amerikā, kas ietekmēja arī statistiku – 12,6 punkti un 6,8 atlēkušās bumbas. Trauma liedza pilnvērtīgi sagatavoties arī pēdējai NCAA sezonai, čempionāta beigās sāka nosēsties baterijas. Lai gan Grafa statistika bija laba (16,5 punkti, 5,9 atlēkušās bumbas un 15/49 tālmetienos), komanda neiekļuva "Marta trakumā", kas būtiski ietekmēja viņa cerības NBA draftā. Ja iepriekš viņa vārds bija grozījies 1. kārtas beigās vai 2. kārtas sākumā, tad drafta nakti Raitis jau sagaidīja bez reālām izredzēm tikt izvēlētam.

"Maza trauma pirmsdrafta treniņos izsita mani no ierindas uz divām nedēļām. Biju aizbraucis atrādīties uz Filadelfijas "76ers", Indiānas "Pacers" un Dalasas "Mavericks", taču savainojuma dēļ nācās atcelt vēl trīs atrādīšanās. Nopietnu traumu man nav bijis, bet nelielās traumas gadījās tādos posmos, kad tiešām patraucēja. Drafta naktī jau vairs neko negaidīju," sarunā ar MVP atceras Raitis. "Vai mana paaudze realizēja savu potenciālu? Atbildēšu tā – neviens no mums nejūtas tā, it kā būtu izdarījis par maz. Iespējams, no mums vienkārši gaidīja pārāk daudz."