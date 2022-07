Paņēma priekpilnu cilvēku... Gads kopš Matīsa Kivlenieka nāves

4. jūlijs ir diena, kad Latviju pāršalca viena no traģiskākajām ziņām mūsu sporta vēsturē – tieši pirms gada negadījumā ASV Neatkarības dienas svinību laikā nepilnu 25 gadu vecumā dzīvību zaudēja Matīss Kivlenieks. Talantīgais vārtsargs tika uzskatīts par vienu no pašmāju hokeja nākotnes simboliem ar potenciālu sasniegt vērā ņemamus augstumus NHL. Pieminot Matīsu, MVP uzrunāja četrus no tuvākajiem viņa draugiem, kuri piekrita dalīties atmiņās par kopā piedzīvoto ne tikai hokeja laukumā, bet arī ārpus tā.