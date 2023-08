Pelē un Neimārs var 'atpūsties'. Pasaules futbola dieviete aiziet, atstājot spožu mantojumu

Brazīlijas sieviešu futbola izlase uz Pasaules kausa turnīru devās ar misijas apziņu – pirmoreiz vēsturē izcīnīt lielo trofeju, jo tas nozīmētu ne tikai spēcīgākās komandas titulu, bet arī izcilu finišu uzbrucējas Martas izcilai karjerai. "Pirmoreiz vēsturē" patiešām piepildījās, taču – pagalam pretējā nozīmē, proti – Brazīlija pirmo reizi neizkļuva no apakšgrupas... Kaut atvadas neizdevās, 37 gadus vecā spēlētāja savu lēmumu nemainīja – šī ir finiša līnija. Pasaules kausa izcīņas finālmaču no Sidnejas pēc nedēļas viņa vēros pa televizoru, bet tas nemaina 20 gadu laikā paveikto un sasniegto – Marta nopelnījusi atzinību kā viena no pasaules futbola leģendām.