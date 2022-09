Skrejceļš ieved ledus trasē. Ievas Zundas talanta daudzpusība

Pēc diviem gadiem Ieva turpat saņēma savu pirmo maģistres grādu. Krietni vēlāk otru – Starptautiskās olimpiskās komitejas finansētajā Francijas universitātē "De Potiers". "Pateicoties Latvijas Olimpiskajai komitejai, man radās iespēja tur apgūt maģistra studiju programmu "Sporta organizāciju menedžments". Esmu pārliecināta, ka tik ilgi un daudzpusīgi mācīties bija vērts. Katra iegūtā izglītība devusi savu pienesumu manai attīstībai un pilnveidei, jo īpaši starptautiskās studiju programmas, kas līdztekus iegūtajām zināšanām paplašināja manu redzesloku un skatījumu uz lietām, procesiem un dzīvi kopumā. Iegūtās izglītības devušas man priekšroku darba tirgū, jo darba man nekad nav trūcis, tāpat arī izaugsmes iespēju ar jauniem izaicinājumiem."

Mācīties bija vērts

Mācīties patiešām bija vērts, jo Ievas pieņemtie darba piedāvājumi ir cits par citu interesantāki – "Latvenergo" valdes priekšsēdētāja asistente un pēc tam biznesa analītiķe, firmas "Baltic Miles" partneru menedžere, Murjāņu sporta ģimnāzijas direktora vietniece. "Paralēli sportistes karjerai esmu arī piedalījusies ģimenes uzņēmuma vadīšanā."

Savā sporta veidā viņa atgriezās, ieņemot Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) ģenerālsekretāres un direktores amatu. Viens no Ievas pirmajiem svarīgākajiem uzdevumiem bija līdzdalība Eiropas otrās līgas komandu čempionāta sarīkošanā Daugavas stadionā Rīgā, kas jau tolaik, 2014. gadā, izskatījās diezgan noplucis un vieglatlētiem nedraudzīgs.

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

"Tas man nudien bija milzīgs izaicinājums, ko pieņēmu tikai ciešā pārliecībā, ka Latvijā noteikti jārīko starptautiskas sacensības, lai pie mums veicinātu vieglatlētikas attīstību un popularitāti. Darbā iekļāvos, pat neapzinoties šo sacensību apjomu, kaut vai to, ka Rīgā ieradīsies apmēram četrarpus simti ārzemnieku – sportisti, treneri, žurnālisti, Eiropas vieglatlētikas asociācijas (EAA) tehniskie delegāti. Tomēr mums izdevās gan jau ziemā nodrošināt viņu izmitināšanu pietiekami augstas kategorijas viesnīcā, gan sarīkot kursus, seminārus un eksāmenus gandrīz simtam sacensību tiesnešu, gan ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu un EAA līdzfinansējumu sagādāt čempionātam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, gan arī, cik nu vien iespējams, savest kārtībā Daugavas stadiona arēnu un daudzās iekštelpas. Visu paveicām paši, LVS biroja darbinieku nelielā komanda, tikai pēdējā brīdī piesaistot papildspēkus. Čempionāta kopējais budžets bija apmēram 240 tūkstoši eiro, un mums izdevās ne tikai iekļauties tajā, bet arī finišēt plusos. LVS izrādījās ieguvēja arī ar to, ka Latvijas komanda čempionātā izcīnīja otro vietu, pakāpjoties uz Eiropas pirmo līgu."

No vasaras ziemā

Visvairāk Ievu apbrīnoju par to, ka viņai pieticis uzņēmības pērnajā decembrī vasaru samainīt ar ziemu, piekrītot kļūt par Siguldas ledus trases saimnieci. Savulaik par trases lietām man daudz ko pastāstīja Dainis Dukurs – pirmais, kurš 1986. gadā kamanās to izbraucis no starta līdz finišam un 26 gadus bijis tās direktors. Uzzināju, ka viņa apsaimniekošanā ir ne tikai pati trase, bet arī mākslīgā ledus estakāde starta treniņiem, aukstuma jeb kompresoru māja un vēl daudz kas cits. Nu tas viss nonācis Ievas Zundas rokās, lai gan pilnīgā pārziņā – tikai uz laiku.

"Protams, sāku ar to, ka tikos ar Daini, kurš interesantā vairāku stundu sarunā dalījās savā bagātīgajā pieredzē, iepazīstināja ar savu redzējumu trases attīstībā un deva savu svētību darbam. Man vienmēr patikuši jauni izaicinājumi, un, tā kā biju jau uzņēmusies vadību valsts kapitālsabiedrībās SIA "Sporta centrs "Mežaparks"" un pusgadu arī SIA "Tenisa centrs "Lielupe"", man likās interesanti uzzināt arī, kā darbojas SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" un kā notiek tās menedžments, jo tā ir ļoti specifiska un šaura darbības joma. Ar saimniecisko darbību trasei neiet viegli. Spēcīgi ietekmēja gan Covid-19, stipri ierobežojot ārzemju sportistu atceļošanu pie mums, gan arī krievu iebrukums Ukrainā – Krievijas sportisti agrāk vasarās regulāri izmantoja Siguldas trasi treniņiem skrituļkamanās. Šogad nācis klāt arī elektroenerģijas izmaksu pieaugums, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu divkāršojies, un vēl nav zināms, kāds tas būs nākamgad. Valsts dotācijai šajos gados bijusi būtiska nozīme. Labā ziņa ir tā, ka jau oktobrī trasi atkal pārklās ledus, un ārvalstu sportistu interese par to arvien pieaug. Nākamajā ziemā Siguldā atkal notiks Pasaules kausa izcīņas posma sacensības kamaniņu sportā, gan bobslejā un skeletonā, kur būs arī Eiropas kausa posms. Trasei ieplānota rekonstrukcija, jo nepieciešams to atjaunot, izveidot energoefektīvu un pielāgot bobsleja četrinieku vajadzībām. Pirmie priekšdarbi jau paveikti, un plānots vēl šogad izsludināt trases rekonstrukcijas metu konkursu."

Foto: LETA

Taču Ievas turpmākā darba lauks pārsniedz Siguldas robežas. "Septembra pēdējās dienās sākšu strādāt apvienotās četru nacionālo sporta bāzu jeb VSIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" valdē, taču šo amata pienākumus esmu uzņēmusies īslaicīgi, līdz konkursa kārtībā tiks iecelts jauns valdes loceklis. Manas atbildības sfēras būs sports, finanses, mārketings un pārdošana, sporta centrs "Mežaparks" un ledus trase "Sigulda"".

Iesaldētā menedžēšana un balss ēterā

Visiem amatiem un darbiem līdztekus Ieva pirms vairākiem gadiem brīvprātīgi uzņēmās menedžeres pienākumus dalībnieku ielūgšanai no ārzemēm Katrīnas kausu izcīņas sacensībās ik janvāri Kuldīgas apjumtajā vieglatlētikas arēnā. Nepagāja ilgs laiks, un to pašu viņai lūdza arī gadskārtējās Rīgas kausu starptautiskās izcīņas saimnieki. Kā Ieva izvēlējās šos sportistus un ieguva kontaktus ar viņiem?

"Laikā, kad pati vēl sportoju, iepazinos ar vairākiem spēcīgu vieglatlētu aģentiem un, protams, arī ar pašiem sportistiem. Viņus arī uzrunāju, kad sākām organizēt sacensības Kuldīgā. Turpmāk, var teikt, informācija aizgāja no mutes mutē, un sportisti vai viņu aģenti paši sāka mani uzrunāt. Gribēju, lai sacensības Latvijā būtu lieliski organizētas un vieglatlēti sajustu, ka ieradušies uz svētkiem, kuros tiks gādāts par viņu labsajūtu un iespēju sasniegt augstus rezultātus. Pateicoties tam, vēlēšanās startēt Kuldīgā vai Rīgā radās diezgan daudziem, taču diemžēl ne vienmēr varējām atļauties visiem samaksāt par ierašanos."