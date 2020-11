Tētuka meitiņa un viņas 'Lakers' – mīla mūža garumā

Losandželosas klubs Basu ģimenes īpašumā ir jau kopš 1979. gada, kad to sāka vadīt Džerijs Bass – vīrs, kurš savas gaitas uzsāka tukšām kabatām, taču pēcāk nekustamo īpašumu biznesā iemantoto turību kā zvērināts "Lakers" fans ieguldīja kluba iegādē un spēja to aizvest līdz desmit NBA tituliem. Džīnija bija tēta mīļā meitiņa, kas vienmēr bija līdzās, un tā arī auga – ar basketbolu, "Lakers" un arvien augošu mīlestību un izpratni par šo vidi, ko tā loloja viņas tēvs. Kad tētis kļuva par Losandželosas klubu saimnieku ("Lakers" par 67,5 mljoniem dolāru tika pārdots paketē kopā ar NHL komandu "Kings" un "The Forum" arēnu), viņai bija tikai 17.

"Lakers" vēsture Džerija Basa vadībā ir pārāk spilgta un leģendāra, lai tai izrādītu necieņu, mēģinot ietilpināt pāris teikumos vai pat rindkopās, tāpēc paliksim pie Džīnijas. Pavērsiena punkts bija 2012. gads, kad Basam tika atklāts ļaundabīgs audzējs. Tas lika meitai ne tikai uzņemties gādību par viņu, bet arvien biežāk un nopietnāk iesaistīties "Lakers" organizācijā. Tēvam tas bija mūža darbs, kaislīga sirdslieta, un pēc nāves viņam piederošie 66% kluba akciju nonāktu vienlīdzīgās daļās viņa sešiem bērniem, taču Džerijs jau sen bija lēmis citādi – ka savu vadības mantojumu nodos tieši Džīnijas rokās. Sagatavošanas darbi jau bija paveikti – kad meitai bija vien 19 gadu, tēvs uzticēja viņai vadīt organizācijai piederošo tenisa līgu, pēcāk – arī rollerhokeja komandu Losandželosas "Blades". 1999. gadā Džīnija jau bija kļuvusi par "Lakers" biznesa departamenta viceprezidenti, un tobrīd tieši tāds arī bija tēva plāns: uzticēt meitai organizācijas finanses, kamēr dēls Džims vadītu basketbola komandu.

2013. gadā Džerijs Bass zaudēja cīņā ar vēzi un devās mūžībā. Un, lai arī viņš bija skaidri un gaiši definējis savas vēlmes, realitātē viss bija citādāk – par tiesībām vadīt "Lakers" Džīnijai ar brāļiem vajadzēja cīnīties tiesas zālē. Viņi uzskatīja, ka prezidenta krēsls nav garantēts nevienam no viņiem un iespējām tajā tikt visiem jābūt līdzvērtīgām... Beigu beigās tomēr uzvarēja taisnība: 2017. gadā tika panāks mierizlīgums, kas paredzēja Džīnijas tiesības ieņemt vadītājas amatu organizācijā – līdz pat savai nāves stundai.