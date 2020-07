Trakie uz velosipēda. Tūkstoš kilometru Marokas peklē

Vispirms brauciens pāri akmeņainiem kalniem, tad 40 kilometru pa asfaltu – taisns, vienmuļš ceļš, kur apkārt nav pilnīgi nekā. Ārkārtīgi karsta diena, Toms jutis, kā pēdas melnajos apavos burtiski cepas. GPS saka priekšā – esat Dienvidsahāras apgabalā... Ceļš beidzās ciemā, kur braucējus sagaidīja prāvs bērnu bariņš. "Ļāvu viņiem pasēdēt un pavizināties uz mana riteņa, tur bija īsta cīņa, lai neviens nepaliek bešā," atminas Jānis. Turpinājumā atkal tuksnesis un pēc tā – kārtējais plato. Toms stāsta, ka, braucot pa ieleju, vienā brīdī ceļš beidzies un sācies šaurs kanjons, kur jābrauc pa upes gultni. "Viens līkums, otrs, un tad skatienam pavērās ganu apmetnes, kas ierīkotas klintīs. Tobrīd aizdomājos, cik dažādās pasaulēs mēs dzīvojam, – es te esmu, jo man tas ir piedzīvojums, bet šiem cilvēkiem dzīve tuksneša vidū ir ikdiena."

Tuvojoties trešajam kontrolpunktam, braucējiem bija jāpievārē sens, no akmeņiem veidots kalnu ceļš, kas vietumis veda gar pašu kraujas malu. Pāris vietās pārrāvumi bija tik dziļi, ka nācās riteni nest. Toms te ieradās dienas pirmajā pusē, plecu pie pleca ar diviem vāciešiem un čehu. "Paēdu, iegāju dušā un pieņēmu lēmumu – viss, šodien "gāžu" līdz galam! Lai varētu ātrāk pabraukt un nebūtu kārdinājuma tomēr piestāt, telti atstāju kontrolpunktā. Vietējie bija ārkārtīgi priecīgi," ceļa pretī finišam sākumu ieskicē Toms. "Kādu laiku braucu pa asfalta segumu, viens ciems, otrs. Piepeši redzu, ka ceļa malā stāv mašīna – šoferis, vietējais džeks, mani ieraugot, sāk signalizēt un māt ar roku, lai apstājos. Paskaidroju, ka es te sacenšos, nav laika, un aizbraucu tālāk. Viņš lēca mašīnā, piebrauca man blakus, atvēra logu un sniedz man apelsīnu sulu. Prātoju – ņemt, neņemt –, cīnījos ar sevi, jo redzams, ka svaigi spiesta, garda! Kad viņš pieminēja, ka to sūta draugi no Rīgas, sapratu, ka kāds taču to visu ir organizējis, un pārstāju kļūt iedomīgs gailis – apstājos. Šoferis man atdeva paciņu ar dažādiem gardumiem – riekstiņus, avokado, saldumus un vēl sulu, jo pirmo pudeli izdzēru vienā piegājienā. Šī ekstra maltīte radīja tādu pacēlumu, ka vēl vairākas stundas pēc tam braucu ar smaidu uz lūpām."

Uzreiz jāpiebilst, ka gards sūtījums gaidīja arī Jāni – viņu šis puisis noķēra ap desmitiem vakarā. Lielāko daļu ēdamā Jānis uzreiz arī notiesāja, bet milzīgo, gatavo avokado izlēma pataupīt vēlākam, ieliekot somā velosipēda aizmugurē. "Kā es par to sapņoju! Iztēlē redzēju, kā ēdu... Bet beigās šis ņēma un izšķīda! Vēl tagad soma zaļa. Bija tāda škrobe..."