Vispirms izdzīvot, tad – dzīvot. Kā 'skuķis no bēgļu nometnes' kļuva par futbola zvaigzni

Kad talibu spēki pērn atgriezās pie varas Afganistānā, Nadja Nadima bija viena no skaļākajām balsīm pasaules sporta sabiedrībā, kas aicināja pievērst uzmanību un izrādīt rūpes par šīs zemes nāciju un tās tiesībām uz cilvēcīgu dzīvi. Jo pārāk labi zina, ko nozīmē šī grupējuma valdīšana – talibi reiz atņēma viņas tēvam dzīvību, bet ģimenei – mājas... Glābšanas riņķis izrādījās futbols, kas Nadjai ļāva no bēgļu nometnes skuķa kļūt par vienu no labākajām spēlētājām abpus Atlantijas okeānam. Un pavisam nesen – arī diplomētu ķirurgu.