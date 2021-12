Viss sākās ar Biedriņa piespēli... Stefens Karijs un viņa neticamais rekords

Iesprūdis starp pozīcijām, apšaubāma metienu izvēle, pārāk trausls ķermenis – šādi bija skautu apzīmējumi, ar kādiem Karijs saskārās pirms 2009. gada NBA drafta. Drafta materiāls, to neviens neapšaubīja, taču salīdzinājumos ar tobrīd aktīvajiem spēlētājiem līdzās Karija vārdam tika likti tādi spēlētāji kā Maiks Bibijs, Džei Džei Rediks un pat Daniels Gibsons. Labs rotācijas spēlētājs no soliņa, kurš ienes spēlē enerģiju. Tas – labajā scenārijā.Astotais numurs 2009. gada draftā piederēja Ņujorkas "Knicks". Tās galvenais treneris tolaik bija Maiks D'Antoni, un lai nu kura, bet viņa spēlētais basketbols šķita ideāli piemērots Karija talanta izcelšanai NBA saulītē. "Tā ir sistēma, kurā vēlos būt," vēlmi nonākt D'Antoni vadītajā komandā pirms drafta Ņujorkas medijiem nemaz neslēpa pats Stefens. Arī viņa tēvs Dels publiski apstiprināja: gribam, lai mūs izvēlas "Knicks".

Goldensteitas "Warriors" 2009. gada vasarā bija komanda, kas pēdējo 15 gadu laikā izslēgšanas turnīros bija spēlējusi vienu (!) reizi. "Warriors" centrs Andris Biedriņš bija tikko aizvadījis individuāli labāko sezonu karjerā, taču komanda palika teju 20 uzvaru attālumā no "play-off"... Tā brīža kluba ģenerālmenedžeris Lerijs Railijs redzēja, ka Dona Nelsona skrien un met basketbolā tāds spēlētājs kā Karijs iederētos itin labi, tomēr zvans Karija aģentam ar aicinājumu ierasties uz pirmsdrafta treniņu noslēdzās neauglīgi. "Stefs nevēlas nonākt pie jums un tāpēc nebrauks uz treniņu," tiešu valodu runāja Ostins.