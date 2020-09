Armands Puče: Baltā vīrieša melnie burti

Kad sākās nemieri, ko izprovocēja kāda tumšādaina recidīvista nogalināšana (policists uzvedās un rīkojās nežēlīgi), NBA kā gudra organizācija, uzreiz saprata savu lomu un misiju – tā Burbulis tika izrotāts ar saukļiem un lozungiem, kas aicināja cīņā pret rasismu. Arī spēlētājiem uz krekliem vajadzēja salikt vēstījumus no tās pašas sērijas. Baltie un no citām rasēm gan pabrīnījās, ka akcijas galvenais motīvs ir aizstāvēt tikai vienas krāsas aizskartos – proti, melnos ("Black lives matter") – taču to sagremoja un norija, nepieklājīgi paklusējot, kas nākotnē visticamāk nozīmēs brīvprātīgu pašnāvību piespiedu kārtā. Tos, kas vēlējās dejas uz karstām oglēm un ieminējās, ka visām dzīvībām ir nozīme ("All lives matter"), nodeva vispārējai kaunināšanai, vai – palūdza aiziet no darbiem... 21. gadsimta blakne! Tā kā NBA ir multinacionāls spēlētāju sastāvs, tad spēlētājiem saukļus vai vēstījumus atļāva uz krekliem uzlikt arī viņu dzimtajās valodās. Jābrīnās, ka "Black lives matter" idejiskie iedvesmotāji ko tādu pieļāva, jo stilistiski te labi iederētos prasība – jūs drīkstat mūs atbalstīt tikai mums saprotamā valodā. Kā līdzīgi krievu laikos teica veikalos par latviešu valodas lietošanu – "govoriķe po čelovečeski" (runājiet cilvēku valodā). Taču tas nenotika, kas no mārketinga viedokļa BLM kustībai piedeva mākslīgu vai sintētisku vispasaules aktualitāti un atbilstošu publicitāti. Jo tāds laikmets – pastu ar zirgiem vairs neved.

Solidaritāte ir apsveicama un atbalstāma, bet, kad vienubrīd uz viena ceļgala sāka tupties pat Latvijas futbola virslīgas pārbaudes spēlēs – tas sāka izskatīties nevis pēc patiesas šī jautājuma izpratnes, bet pēc sociālo virinātavu jaunā pieveduma. Piemēram, anekdotēs par čukčiem rasisma ir vairāk nekā zvaigžņu debesīs, taču 1) čukči nav melnie; 2) čukči nav vergu pēcteči; 3) čukči ir čukči... Kad, atsākoties NBA sezonai, kādā no spēles epizodēm viens melnais uzbrēca pretinieku komandas baltajam sekojošu frāzi – "Bitch ass white boy" (kuces pakaļa baltais puika) – saprotams, šajā teikumā iztikdams bez pieturzīmēm, līgas vadošās amatpersonas nosvīda. Bet – tikai nosvīda. Jo labi saprata, ka baltajiem nav kustība – "White lives matter" (WLM). Normāli būtu, ka šo balamuti sodītu ne tikai ar naudas sodu, bet arī ar diskvalifikāciju līdz nākamās sezonas vidum, ja – vispār ļautu atgriezties apritē. Normāli būtu, ka melnie noliek melno pie vietas, ja reiz viņu dzīvībām ir nozīme. Tobrīd valdošais vispārējais noskaņojums pat radikālākajos BLM ideologos neradītu šaubas, ka šādas mutes prasās pēc aizvēršanas... Taču tā kā Burbulis atradās Disneljendā, tad šim notikumam sekoja gluži disnejlendisks sižets, kur pirms nākamās spēles lielais runātājs apskāva trauslo, "balto kuces pakaļu" – it kā atvainodamies. Pilnai dailei pietrūka tikai melodija no filmas "Skaistule un briesmonis", noslēguma epizode ar samīļošanos, kur BLM versijā briesmoņa lomā, protams, būtu "baltais puika"...