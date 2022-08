Armands Puče: 'F...k You!' koncepcija

Kad latviešu jaunie hokejisti uzvarēja savus vienaudžus no Čehijas, izlases treneris Artis Ābols kā vienu no galvenajiem panākuma stūrakmeņiem minēja "F..k you!" koncepciju, par ko savulaik runājis kanādietis Bobs Hārtlijs. Proti, ka latviešiem šāds noskaņojums pietrūkstot, ka mēs uz ledus esot apdalīti ar pārliecību, nekaunību, uzdrīkstēšanos u.tml. Ja tāds niknums iekšā esot, tad durvis pašas veroties... Patiešām?