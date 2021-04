Armands Puče: Grupas foto un apvemtās 'laķenes'

Lai savāktu komandas, kas piedalās pasaules hokeja čempionātā, katra valsts risina savus jautājumus, atbilstoši gadu gaitā piekoptajām tradīcijām. Kopš Latvijas izlase spēlē elites kompānijā, mums viena no hokejistu niezēm ir saistīta ar prēmijām. To sāka Znaroks un ir pamatotas aizdomas, ka tas nav pārgājis joprojām. Savulaik izlases puikas (protams, NHL cilvēkus tas neskāra) tā nopelnīja teju vai pusi no sezonas algas, jo klubos, kuros viņi spēlēja maksāja maz jeb – atbilstoši tirgus eknomikai. Tad nu vajadzēja būt vienā pusē ļoti aprobežotiem, bet otrā – ļoti viltīgiem, lai panāktu, ka par noteiktas vietas sasniegšanu katrs izlases hokejists saņems vismaz piecīti (tūkstošus). Visbiežāk likmes tika paceltas turnīra laikā, jo izrādījās, ka esam piespiesti pie sienas, ar to saprotot ļoti sliktus rezultātus. Lai izspruktu no kauna, federācijas cilvēki pirms spēles skrēja komandas ģērbtuvē un solīja, ka piemetīs – ja vien kauns tiks nosargāts. Tie, kas vāc statistiku, saprot, ka šādi gadījumi pārsvarā Latvijas komandai bija cīņā par izdzīvošanu vai palikšanu starp hokeja lielajiem gadījumiem. Un tā kā Latvijas izlase joprojām spēlē elitē (kopš 1997. gada), tad prēmijas par kādu vietu var saukt par diezgan jancīgu biznesa plānu, kur abas puses beigās palika apmierinātas.

Šo atkāpi par naudu uzrakstīju tiem, kas klausās jauno pasaules hokeja čempionāta himnu – par prieku un godu. Man noteikti neskauž, ka kāds par hokeja spēlēšanu izlases kreklā saņēma naudu, jo ļoti daudziem no izlases spēlētājiem tas patiešām bija būtisks materiālais atspaids, tikai kopumā tas pamaina stāstu par izlases un paša turnīra prestižu. Ja vien kāds protokolētu sarunas un diņģēšanos par prēmijām un to nodotu vispārējai košļāšanai, šāda atklātība stabili klupinātu daudzus hokeja izlases romantiskos pavadītājus. Un tad arī hokeja pavasaros bērzu sulas tecētu citādi.

Bet atgriežamies pie pasaules čempionāta sportiskās puses.