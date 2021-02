Armands Puče: Himnas dīdītāji

Par to, cik kroplīgu formu sāk ieņemt mūsdienu sporta aprises un noskaņas, mums maijā Rīgā atgādinās arī pasaules hokeja čempionāta dalībnieki. Konkrēti – divas valstis. Krievija un Baltkrievija. Krievi atbrauks bez identitātes, jo tā nosaka sankcijas. Viņi būs hokejisti no... vārdā nenosauktas valsts. Labi, tā viņiem vajag. Un tālāk? Neskanēs pēc uzvarām Krievijas himna, ko droši uz ielām tajās dienās izpildīs Rīgas krieviski runājošais elektorāts – pulcējoties parkos un pagalmos kā koru karos, ar Krievijas vēstniecības un "Saskaņas" garantētu kultūras programmu. Ko no šī visa iegūs par demokrātiju atbildīgā starptautiskā sabiedrība, ko beigās panāks putinisti? Protams, ka šo defektu viņi pārveidos par efektu, parādot pie reizes – piemēram, kam patiesībā pieder Rīga... Dzirdēju, ka Starptautiskās Hokeja federācijas prezidents Fāzels visai omulīgi pieņēmis krievu piedāvājumu – liegto Krievijas himnu aizstāt ar padomju laiku militārās varenības dziesmu "Katjušu". Tā esot laba doma – šveicietis saka. Un tās ir tās sauktās sankcijas, kas noteiktas, manipulējot sporta vārdā?! Fāzels jau varēja pateikt, ka krievu himnas vietā skanēs, piemēram, IIHF himna (ja tāda vispār ir) – kā neitrāls vēstījums, vai – neskanēs nekas. Jo nav tāda prasība, ka obligāti būtu aizliegto himnu vietā kaut kas noteikti jāatskaņo. Bet viņš to nesaka, jo viņš jau sen kā ir sajaucis hokeju ar politiku.

Un, ja to jauc, tad latviešiem un mūsu Eiropas draugiem sanāks vēl viens kauls rīklē: Lukašenko režīms, saņēmis miljoniem lielu kompensāciju no IIHF par līguma laušanu – jo hokeja čempionātu viņiem atņēma, nevis viņi negribēja to rīkot – vedīs uz Latviju tirāna mīļāko komandu, ar visiem nepareizajiem karogiem un himnām komplektā. Ko mēs? Piketēsim? Tad varbūt sāciet piketēt, kad Rīgā spēlē Putina finansētais Rīgas "Dinamo" – kā piektā kolonna, kas ik vakaru pasveicina vietējos kurkulīšus ar Latvijas un Krievijas himnas atskaņošanu. Kāpēc viņi to dara? Kādā sakarā vienas neatkarīgas valsts himna skan citas valsts pasākumā, kas ir vienkārša bumbiera dauzīšana?