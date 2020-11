Armands Puče: Ja eklēriem pārlej pāri soļanku

No vienas puses mums stāsta par nesavāktu un neapzinātu bīstamu vīrusu, atklāti baida, no otras – redzu cilvēku grupas, kas kā apmātas grib būt blakus bēdīgi slavenajai "koronai", varbūt pat sacensties ar to veiklībā, vai vienkārši tai paskriet garām, parādot mēli... Profesionālais sports un popkultūra šobrīd izskatās kā tādi apdauzīti dunduri, kas sitas ar galvu logā un stāsta, ka tā ir viņu lieta, ka tā ir misija, ka bez tās – bez galvas dauzīšanas – pasaule sabruks, vai tā sāks griezties uz otru pusi. Tas ir absurds!