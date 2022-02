Armands Puče: Klasē mācījās 20... Viens bija olimpietis

Jā, es priecājos par bronzas medaļu olimpiskajās kamaniņu sporta sacensībās – tur ir labi cilvēki, sporta bāze un kompetence. Tikai atzīsim, ka šī medaļa ir ļoti dārga – ieguldījumu izteiksmē. Mēs tik labi kopumā nedzīvojam, lai to varētu atļauties. Un, tas nav pieņemami, ka saka – labāk dot sportam, jo tāpat to naudu nozags... Šāds piegājiens jau arī izskatās pēc zādzības, tikai to vēl parāda sabiedriskajā TV – kas pati dzīvo no uzņēmēju dotācijas.

Renes sporti ir mūsu nacionālā īpatnība, tikai tā nav un nedrīkst būt prioritāte. Viņus vispār nedrīkst mest vienā katlā ar citiem un runāt par prioritātēm, jo neviens cits taču šādos pamperos netiek auklēts. Atvēlam viņiem noteiktu naudas summu, kas būs liela, ko apzināmies – ka tik daudz viņi ēd... Un ļaujam, lai viņi to padomju mantoto trasi apdzīvo. Ja šis objekts atstāj pozitīvu ietekmi uz Siguldas pilsētas budžetu – tad ir jāizdara viss, lai trase nonāktu pilsētas apsaimniekošanā. Jo tas būtu izdevīgi, ja spriežam kā saimnieki. Viņi negrib? Pag, bet