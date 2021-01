Armands Puče: Liekulīgo pionieru nometne

Kopumā lietas šobrīd ir iegrozījušās tā, ka pasaules čempionāts Minskā šogad noteikti nenotiks, lai gan starptautiskās hokeja federācijas prezidents Fāzels ir ne tikai vilcis laiku – viņš ir izvilcis arī no savām Kremļa dāvātajām biksēm gumiju, lai pastieptu visu vēl vairāk garumā, ierotēdams vienā no skumjākajām orbītām. Proti – pie bezmugurkaulniekiem... Cik patiesībā rafinēts tiepša ir šis Šveices zobārsts, redzēsim pēc pāris nedēļām – kad viņš izziņos verdiktu jau minētā turnīra sakarā. Cik ļoti viņš vēlēsies izskatīties pēc tāda kāzu viesa, kas tomēr ir piedzēries, bet aizkritis rosola bļodai ar seju garām – tas atkarīgs no viņa Maskavas draugiem, kas suflē priekšā nākamos gājienus. Fāzelam taču savulaik krievi apsolīja – kā tiks noliktas malā IIHF prezidenta pilnvaras, tā viņi piedāvās pensiju, kas varētu izskatīties, piemēram, pēc KHL viceprezidenta vai pat līgas prezidenta amata. Bet pilnvaras beidzas šajā pavasarī...

Solīdu spiedienu uz viņa kāju pirkstu galiem nule kā izpildījuši vācieši – tie panākuši, ka divi IIHF sponsori šajās dienās arī publiski novēršas, ja "čempionāts notiks Minskā". Tas, ka abas kompānijas ir vācu – "Škoda" un "Nivea" – nav sakritība, jo daži no Vācijas puikām ir nodomājuši nākt Fāzela vietā, tāpēc jāsāk grupēties. Smieklīgi, ka vācieši tikai tagad sāk piepūst vaigus un izcelt dūšu, lai gan varēja to agrāk. Bet – laikam jau negribēja kādu kaitināt, ar to vispirms saprotot krievus. Visi citi šajā seriālā ir tikai kā ārpakalpojuma sniedzēji. Tai skaitā latvieši.

Ja jau Latvijas pusei būtu tik skaidra izpratne par Baltkrievijas pašreizējā režīma pamatblokiem un varas grožiem, tad mēs pie viena hokeja turnīra tik ļoti nepiesietos. Tad ņemtu plašāk, dziļāk, konceptuālāk – uzstājīgāk ar principiem. Bet – tā kā Eiropā kaut kur tika pateikts, ka latviešu Kariņam ir jākliedz pilnā balsī tikai par vienu hokeja čempionātu un – ne pa labi, ne pa kreisi –, tad viņš neko citu arī nedara. Tik vienkārši! Bet, viņdien Minskā kaut kādas savas spēles aizvadīja Rīgas TTT basketbola meitenes no Latvijas.