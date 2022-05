Vai desmitā ir mūsu vieta? Jautājums greizs, jo kā tā var nebūt mūsu vieta, ja esam pie tās tikuši. Ko varējām vai nevarējām – tas tagad nav aktuāli. Galvenais, lai nemainās pasaules hokeja čempionāta izspēles kārtība. Pie šī salikuma ar divām grupām, kur katrā ir pa astoņām valstīm – Latvija var simts gadus rullēt šādā un līdzīgā stilā un nebrīnīšos, ka kādā no turnīriem mēs desmito vietu spētu izcīnīt arī bez treneriem. Vai – bez vārtsargiem. Saglabājoties konkrētās spēles pieprasījumam – un tam nav nekāda sakara ar tautsaimniecības kopējo stāvokli – patiešām ir ļoti grūti ar Latvijas hokeja izlasi sataisīt sūdus. Ar to biju domājis kaut kādas krišanas ārā no grupām un līgām – vai tamlīdzīgus murgus.

Ko var pateikt par pašu hokeju, ko iepriekšējās nedēļās mūsējie spēlēja? Citējot treneri Vītoliņu pēc spēles ar Zviedriju – viņi visi tagad sēž ģērbtuvēs ar ledu...