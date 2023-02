Kad Martins Dukurs aizgāja no skeletona, viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem bija – ko viņš aiz sevis atstāja? Kādu mantojumu nodeva? Kur ir nākamās zvaigznes? Pārsvarā tika lēkāts ap viena sporta veida problemātiku, ko it kā Dukuri esot izmantojuši un – punkts. Neesot jaunie, kas nāktu brāļu vietā, un arī vecais tikai par saviem dēliem vien pēdējos gados domājis, tāpēc mēs, latvieši, esot palikuši pie sasitas skeletona siles. Bet atbildiet – kas tas par dīvainu mantojumu, ko Dukuriem vajadzēja aiz sevis nolikt? Viņi izmantoja apstākļus, lai vienā no dīvainākajiem un tehniski sarežģītākajiem interešu pulciņiem parādītu, ka spēj būt labākie. Tur bija trase, ko valsts uzturēja un tur bija jaudīgs materiāls, kas uzmirdzēja. Ko no Dukuriem jūs vēl gribējāt sagaidīt? Skeletona skolu? Skeletona akadēmiju? Vēl vienu baru ar cilvēkiem, kam vajadzētu tiekties pēc kausiem un medaļām – saprotams, uz valsts rēķina...

Bet, ja es teiktu, ka patiesībā lielākais ieguvums no Dukuru laika ir nevis viņu braukšanas no kalna ar galvu pa priekšu, bet gan – tas īpašību kopums, kas raksturo spilgtas personības, kārtīgus ģimenes tēvus un Latvijas patriotus? Un, neaizmirsīsim, ka viņi arī gāja skolā, iegūstot aroda diplomus. Dukuri bija vieni no pirmajiem – un kādu brīdi arī palika vienīgie – kas visai skaidri izstāstīja pasaulei par krievu negodīgumu un nekārtīgo dabu. Viņi uzskatāmi pierādīja, ka olimpisko zeltu nevis izcīna, bet nopērk – kā nopērk spēles, saceļ trases un atlasa pašus braucējus, šļūkātājus.

Jā, pilnīgi iespējams, šajā nemierā ar apstākļiem, ko viņiem uzspieda, vai – kuros viņus iespieda, tika pazaudētas vismaz divas olimpiskās zelta medaļas, bet – Dukuri nekad nepalika šajā vidē par cūkām, ko diemžēl daudzi no sporta vides nevar parādīt. Un, ja šajās dienās kāds no Latvijas sporta vides vai politķiem stingri pasaka – mēs nepiedalīsimies spēlēs, ja tur būs slikti cilvēki – tad ziniet, šajos vārdos ir iestrādāts arī Dukuru nervs. Tas nervs, kas ir viņu svarīgākais mantojums – aizejot no skeletona...