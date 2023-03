Armands Puče: Par utīm – vieglajā valodā

Vienu no sarunas citātiem pamanīja arī Krievijas propagandas asinizatori. Tā bija replika, ka "visa krievu sabiedrība ir kožu saēsta. Mēs šobrīd runājam par pasaules atutošanu. Mums ir jāatbrīvo pasaule no šīs ārprātīgās sērgas, jo tā nav civilizācija". Neesmu tik naivs, lai domātu, ka Kremļa trauku mazgātāji paši atrada šo sarunu – iztulkoja un saprata, ko esmu ar to domājis. Rīga un Latvijas ir pilna ar viņu pakalpiņiem, kas slēpjas ne tikai tā sauktajos mazākumtautību bērnu dārzos un skolās kā izglītības darbinieki, bet strādā arī policijā un Saeimā... Pēc tam, kad Maskavas propagandas seržanti un atvaļinātie pisuāri savu bija pateikuši, sekoja paredzamais – izmantojot sociālos tīklus, burtiski tiku apbērts ar draudiem un naida runu, kas atsedza vairākus padibeņu krāterus un aprobežotības vulkānus.

Uzrakstīju iesniegumu Latvijas Republikas policijai, jo tā laikam dara – tā ik pa brīdim tiesību sargājošie stāvi aicina... Pēc dažām dienām atnāca atbilde, ka "nav pamata neko uzsākt". Tajā pašā laikā Valsts drošības dienestā tika iegrāmatota partijas "Stabilitātei" frakcijas deputātu parakstīta vēstule...