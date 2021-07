Armands Puče: Porziņģis un popkorns

Kjubans sāka dzēst kūlas ugunsgrēku, zibenīgi ieceļot kluba leģendu Dirku Novicki par atbildīgo basketbola jautājumos. Izskatījās simpātiski, jo – Novickis ir Novickis. Pēc tam visi uzzināja, ka ir panākta vienošanās ar kādu bijušo kompānijas "Nike" augstākā gala kaklasaites nēsātāju, ko bez kādas izpētes vai konkursa nosauca par kluba ģenerālmenedžeri. Nelsona vietā. Jums ir ilūzijas, ka šādi cilvēki no plaukta savas darba un profesionālās ikdienas paradumu maiņas sagatavo dažu dienu laikā? Tad uz karstām pēdām Kārlaila vietā iemeta Džeisonu Kidu – vēl vienu "Mavericks" bijušo basketbola leģendu, kura reputācija līgā atrodas pie iedaļām – slikts treneris organizācijai, labs treneris spēlētājiem. Jautājums – kas maksā algas spēlētājiem? Treneris vai īpašnieks? Tad kāpēc Kjubans izvēlējās tādu, no kura atteicās Bruklina, Milvokī un – bez iespringuma arī "Lakers" (šeit Kids bija viens no galvenā trenera palīgiem)? Izvēlējās treneri, kam būs jāapčubina kluba zelta vistiņa Lukas Dončiča personā? Starp citu, pieminētais "Nike" cilvēks ir tas pats, kas personiski sakārtoja Lukam līgumu ar zīmolu "Jordan". Sakritība, protams.

Un, tikko kā parādījās publiskajā telpā aizdomas, ka kūlas ugunsgrēku nemaz tik vienkārši nevar nodzēst, bet pēdējais, pie kā redzēja sērkociņus, runāja angliski ar slovēņu akcentu – vai zināt, kura skeletu atkal izvilka no skapja? Citēju virsrakstu: "Dončičs ir bijis neapmierināts ar Porziņģa neprofesionālo attieksmi izslēgšanas spēļu laikā"... Tas ir tas gadījums ar bēdīgi slaveno striptīza kluba apmeklējumu, kas sērijā pret "Clippers" tika atspoguļots kā noticis fakts, bet ar domu – ka ir pārkāpti Covid-19 ierobežojumi. Un tad vēl rakstā tiek pieminēti nenosaukti komandas spēlētāji daudzskaitlī, kam arī Keipī neprofesionalitāte nepatīkot. Te gan jāsaka, ka šis manevrs sanāca tāds jēls, jo jau nākamajā dienā viens cits no amerikāņu preses brāļiem savām pārdomām uzlika nosaukumu – "Vai vispār kāds grib spēlēt kopā ar Dončiču?"

Vai Kristapa dienas Dalasā ir skaitītas? Šķiet, ka uz šo atbildi sniedz bijušais "Mavericks" treneris Kārlails.