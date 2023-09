Armands Puče: Šampūna pudelē neviens vairs nečurā?

Latvijas basketbolisti padarīja darbu – kā daudzi to dara. Kārtīgi. Izklaides industrijā tas gan nāk vēl kopā ar pūļa gavilēm, sagaidīšanām un stāstiem, ka dzimušas leģendas un varoņi. Ka noticis brīnums vai tamlīdzīga mitoloģija, kur pasakas turpinājums vai beigas nav svarīgas, vai arī – tas interesē tikai statistiķus un skauģus. Kāpēc tas notika tieši ar šo komandu – par to gan spekulē, to cenšas arī izmantot.