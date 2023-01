Armands Puče: Spēlmaņu nakts un valsts

Līdzīgs piemērs ir pasaules čempionāts hokejā, kur par krustvecākiem pasākumam strādā sabiedriskā organizācija Latvijas Hokeja federācija. Tā pati federācija, kura arī barojas no "gazprom" meitiņām un puisīšiem. Vēl vairāk – šo organizāciju vada tīrs "gazprom" algotnis, un nevajag domāt, ka visi uz šīs zemes ir tik stulbi, ka to nesaprot. Ak, piedodiet, viņš jau uzņēmumā tikai menedžeris... Ziniet, 1940. gada jūnijā tāda tipa menedžeri plūca sarkanas neļķes, bučoja utainos tankus un stādīja izsūtāmo sarakstus.

Saprotu, ka viens kungs ir nonācis tādā kā atkarībā no šīm attiecībām, tāpēc no viņa ir naivi gaidīt rīcības spēju nacionālo interešu vārdā, bet – ko tad citi? Ko Rīgas mērs, kurš viņdien rāva no kātiem nost viena totalitārā režīma karogus, bet tagad paraksta rīkojumu, ka pilsēta minētājam pasaules čempionātam iedos 700 tūkstošus, kurus apgūs ar Krievijas politisko un biznesa eliti saistīti ļaudis...