Armands Puče: ...un bedres dibenā – 30 miljoni?

Federācijas vadītājs Jānis Kols publiskajā telpā neslēpj savas antipātijas pret Daini Dukuru. Viņš izsaka pieņēmumu – jācer, ka Dukura aiziešana no amata "nav saistīta ar to, ka ir pandēmijas laiks un trasē nevarot rīkot vecpuišu ballītes, un – ka valsts par trešo daļu ir samazinājusi dotāciju Siguldas trasei." Pēc tam, kad Dukurs ir vadījis šo spora bāzi divdesmit sešus (!) gadus, Kols domā, ka pašreizējie nelabvēlīgie ekonomiskie apstākļi ir piespieduši trases vadītāju izmantot apstākļus un – tīties? Nopietni? Vai šie abi cienījamie kungi patiešām ir no vienas federācijas? Varbūt Jānim Kolam vajag vienkārši pamainīt ausīs čukstētājus?

Bet, varbūt vajag sabiedrībai izstāstīt bez aizplīvurojumiem, ka Siguldas trases rekonstrukcijai tuvākajos gados ir paredzēts ieguldīt 30 miljonus (vēl viena koncertzāle!) nodokļu maksātāju naudas un ka tā noteikti sasildīs konkrētas celtniecības organizācijas. Dukurs kā normāls saimnieks un pilsētas patriots, būtu ļoti neizdevīgs tiem – un celtniecības kartelim Latvijā ir liela jauda visos līmeņos –, kas gadu desmitiem savus miljonāru statusus veidojuši ar valsts garantētājiem celtniecības pasūtījumiem, par kādu Siguldas trases arī jāuzskata. Nenāk par lieku atgādināt, ka pie Dukura jostas ir vismaz pāris gadījumu, kad viņš trases konkursos ir izvēlējies valstij izdevīgākos celtniecības nosacījumus, lai gan saņēma mājienus, ka tā nevajadzēja... Stūrgalvība? Nē, attieksme.

Kas notiks tālāk?