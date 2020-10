Armands Puče: Uz poda, nenovelkot bikses...

Viņnedēļ Igors Kondiļevs/Rausis pieteicās šaha turnīrā Valkā ar citu vārdu – Isa Kasimi. Starptautiskās šaha organizācijas apliecina, ka redzējušas Rauša jaunos identitātes papīrus – Latvijas pasi ar citu vārdu un uzvārdu. Un – tā kā Valkas turnīrs nenotika zem FIDE papīriem un Isa Kasimi nav arī nevienā diskvalificēto sarakstā, tad formāli... viņš varot spēlēt. Jums joprojām šķiet, ka šahs attīsta loģisko domāšanu? Pirmkārt, būtu interesanti uzzināt, kā tik viegli var nomainīt Latvijā identitāti, otrkārt, kādām saulespuķu sēklām jāatrodas galvā un vēderā, lai šo plānu – es gribu spēlēt šahu par jebkuru cenu – īstenotu ar tik nekaunīgu un rupju atklātni? Ja izmantojam šaha terminoloģiju. Tā kā Kondiļevam/Rausim/Kasimi patīk šī spēle, viņš pēc kārtējās pieķeršanas sāka runāt kaut ko par sava aptraipītā vārda sarežģīto valkāšanu, kas pēc diskvalifikācijas bijis mokoši. Tāpēc mainījis gan vārdu, gan uzvārdu. Tagad atkal mainīs? Jaunais cilvēka nosaukums jau atkal iekritis dubļos. Muļķis viņš nav, piekritīsiet, bet saukt Kasimu par stulbeni – arī negribas. Unikāls nekauņa. Kā Rausi/Kasimu varētu izmantot tautsaimniecībā?

Ja reiz mums ir šāds Latvijas pilsonis, iekļaujam viņu sarunās par Eiropas fondu līdzekļu piesaisti, aizsūtam par vēstnieku uz Izraēlu, vai, sliktākajā gadījumā – noliekam pie pandēmijas apkarošanas programmas, lai plāno nākamos gājienus. Pēdējā sakarā gan nebūs tik vienkārši, jo mums jau tur ir vairāki lielmeistari. Rauša līgā šobrīd spēlē, piemēram, Veselības ministre, kas vēl pagājušās nedēļas nogalē publiski pārdzīvoja, ka valdība neļauj 15 000 (!) entuziastiem skriet Rīgā maratonu, bet jau dažas dienas vēlāk visai Latvijai piespieda no jauna iemīlēties medicīniskajās sejas maskās. Ko mēs nesapratām? Vai to, ka maratona aizliegšana no Ministru kabineta puses bija nevis rūpes par nācijas veselību, bet gan politiski motivēta vēršanās pret Viņķeles pārstāvošo politisko apvienību? Un – kāpēc pati ministre tik dedzīgi dažas dienas agrāk apgalvoja, ka ar "maratonu viss būs kārtībā", bet tagad pēkšņi neļauj krogos – ne dejot pēc pusnakts (Pelnrušķīti salasījusies), ne pie viena galdiņa sēdēt vairāk kā četriem (zolītes vai riču-raču fane)?

Ja kādu sabiedrības daļu apgrūtina jaunie Covid-19 apkarošanas noteikumi, kas spēkā līdz 6. novembrim, tad varbūt tomēr paņemam par konsultantu Isu Kasimu – viņam ir apjāšanas sertifikāts... Piemēram, ja maskas liek valkāt sabiedriskajā transportā, veikalos, bibliotēkās, lidostās, un jums tas ir apgrūtinājums – ko darītu Isa Kasims?

.