Ģirts Mihelsons: Latvijas futbols ir Sūnu ciems. Un mums vajag palīdzību

Pārāk daudzi no mums negrib ieklausīties. Pārāk daudzi izvēlas dzīvot ilūzijā, ka mēs paši esam visgudrākie. Es to saku jau sen, un tajā skaitā arī pats sev: mūsu zināšanas, lai sagatavotu augstākā līmeņa spēlētājus, atpaliek! Pirmkārt, tāpēc, ka pēdējos gados mums pat vairs nav, ar ko salīdzināt. Nav šādu spēlētāju, un arvien tālākā pagātnē paliek arī treneri, kas savulaik tādus sagatavojuši – paharus, bleideļus, rubinus. Šaubos, vai viņiem vēl ir šīs sajūtas – kurš ir tas spēlētājs, kas var spēlēt mūsdienu pasaules līmenī. Protams, galvenās kvalitātes spējam ieraudzīt mēs visi, neviens nav tik neprofesionāls, taču cilvēkus, kas ar svaigu aci redz modernās tendences – mēs kautrējamies viņus laist pie sevis iekšā. Baidāmies no tā, ka kāds atnāks un pateiks patiesību – ka esam iepalikuši tālu aizmugurē. Ka izliekamies par tiem, kas neesam. Mums pašiem šķiet, ka visu zinām un visu darām. Patiesībā – neko jau nedarām...

Tā vietā federācija kā prioritāti pieņem lēmumu – apmaksāt valdes locekļu darbu. Kas pats par sevi nav nepareizi, taču – neviens no viņiem nedara tik, lai ik mēnesi saņemtu vairāk nekā tūkstoti eiro. Tam gadā esam gatavi tērēt 200 tūkstošus, bet tajā pašā laikā visas jaunatnes akadēmijas strādā bez pilna laika fizioterapeitiem, masieriem, atbilstošas kvalifikācijas fiziskās sagatavotības treneriem. Jaunatnes treneri, kas strādā ar potenciāli labākajiem mūsu nākotnes spēlētājiem, tūkstoti nesaņem. Valdes locekļi – tie gan... Manuprāt, tās ir pilnīgi greizas prioritātes un absolūti ačgārna sistēma. Bet tie, kas šodien pieņem lēmumus, nav gatavi neko mainīt – jo tas prasītu pašiem iziet no komforta zonas. Prasītu pārtraukt veģetēt un saņemt naudu par savu statusu vien, bet reāli sākt strādāt, meklēt risinājumus un saņemt par padarīto darbu. Kāpēc gan, ja šobrīd ir ērti un labi! Alga kontā, un arī par zaudējumu Maltai neviens neko neprasa. Jo vainīgi taču citi...

Taču es uzskatu, ka vainīgi esam mēs paši. Mēs paši neesam pildījuši mājasdarbus, un jau ļoti sen – sistemātiski, gadiem ilgi. Baidījušies atzīties un pateikt, ka mums trūkst zināšanu. Ka esam vāji un mums vajag palīdzību. Un tas, ko esam uzbūvējuši šobrīd, ir Sūnu ciems – kura iemītnieki aizvien turpina dzīvot ilūzijās, ka visu zinām, protam, un mūsu vieta ir elitē. Nē, mēs esam province!