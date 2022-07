Kristaps Zutis: 'Man ir daudz ko pastāstīt. Neapstāšos, kamēr Briedis neaizies no politikas'

Briedis tic, ka pasaules varenie dzer bērnu asinis un no lidmašīnām kaisa mums virsū koronavīrusu. Man grūti aptvert, ka šāds infantilisms raujas pie varas, tādēļ – kamēr vien viņš neaizies no politikas, es neapstāšos. Iespējams, Nils Ušakovs un Jānis Urbanovičs nezina šos faktus, citādi saprastu, ka likt kārti uz Briedi nav prāta darbs. Jā, partijām ir vajadzīgi vilcēji, taču Mairis tāds noteikti nav. Viņam nav nekā svēta, viņam nav morāles un ētikas principu. Es pat nezinu, kas viņu vada – varbūt tikai akla mīlestība pret naudu... Neviens nenoliedz, ka viņš ir labs bokseris, par to šaubu nav, taču kā cilvēks viņš ir mērglis. Nezinu, varbūt partijas līderi uzskata, ka šāds tips spēj vienot sabiedrību – būt godīgs, būt patriots, bet, piedodiet, – manuprāt, tā visa ir tukša dir..ana. Ko gan no tāda politiķa varēs prasīt sabiedrība?!

Tie, kas viņu pazīst un kam bijis kontakts ar viņu, to visu labi zina. Gadu gaitā tam bijis neskaitāms daudzums apliecinājumu. Kaut vai piemērs ar viņa kolēģi no treniņu zāles.