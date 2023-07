Raimonds Rudzāts: Dancojiet, lāči! Kā sportam izmukt no 'pamuļķīšu' krātiņa

Pašlaik notiekošais process ap LOK prezidenta kandidātu skaistumkonkursu atsedzis vairākas rūgtas patiesības. Galvenā – sabiedrībai ir diezgan aptuvena nojausma, kas tā LOK tāda ir un ar ko tā īsti nodarbojas.

Lasu "Dienas Biznesā" par SKDS veiktās aptaujas rezultātiem. Dažas pozīcijas – sevišķi daiļrunīgas. Piemēram, sporta finansēšanas principi ir skaidri 5,2% respondentu. Par bijušā prezidenta Žorža Tikmera darbu 51,5% respondentu norādījuši, ka viņiem ir grūti atbildēt, bet vēl 30% attieksme ir neitrāla jeb, saskaitot kopā, četras piektdaļas nespēj pateikt, vai zupa viņiem šķita garšīga. Tad vēl – 44,7% neko nav dzirdējuši par LOK skandāliem. Esmu pārliecināts, ka vidējais latvietis daudz vairāk ir lietas kursā par mazkalibra ķīviņiem ap muzeju un pilsētas svētku koncertu Ogres pašvaldībā nekā par tādu valsts budžeta stutētu sabiedrisko megaorganizāciju kā Latvijas Olimpiskā komiteja.

Ja savulaik LOK atjaunošana un darbības pirmsākumi bija viens no Atmodas būtiskiem zobratiem, tad 35 gadu laikā Latvijas sporta savulaik vadošais un ietekmīgākais zīmols ir devalvēts līdz asakai. Pamatīga devalvācija ir piemeklējusi arī LOK prezidenta krēslu.

Atminoties, kādu ietekmi savos ziedu laikos baudīja pirmais atjaunotās LOK prezidents Vilnis Baltiņš, un redzot, cik pelēcīgi, anonīmi un savā vēstījumā nepārliecinoši kandidāti tagad cierē uz vakanto krēslu, gribas vilkt paralēles ar politisko skatuvi. Kur pēc Vairas Vīķes-Freibergas prezidenta latiņa pakāpeniski tika nolaista līdz Andrim Bērziņam un Raimondam Vējonim. Cienījamiem, atsevišķās jomās sevi pierādījušiem cilvēkiem, bet galīgi bez prezidentam nepieciešamo īpašību komplekta.

Viens no LOK prezidenta kandidātiem, Andris Feldmanis, visu savu kampaņu balsta uz to, ka sportam ir par maz naudas, viņš strādās pie tā, lai būtu vairāk. Vienā no diskusijām pat izmetot galdā "kreiceni": viņš par to iešot runāt ar Krišjāni Kariņu!

Abstrahējoties no konkrētiem kandidātiem, bet piekrītot idejai, ka sporta nozares līderim ir jābūt spējīgam regulāri tikt uz kafiju valdības mājā, pavingrosim mazliet ap tēmu – kas tad būtu jāspēj sporta nozares līderim?