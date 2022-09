Raimonds Rudzāts: Gulbja serve Savicka pagalmā. Vai šķīdīs stikli?

Nedēļas nogalē Latvijas tenisa kuģis tiks pie jauna kapteiņa. Vecais – Juris Savickis – pāri bortam tiks pārmests nevis tāpēc, ka tenisa sabiedrība šīs pārmaiņas iniciēja, bet gan tāpēc, ka likumdevējs jeb valsts tā izlēma tenisa cilvēku vietā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā veicot izmaiņas likumdošanā, ar mērķi no Latvijas sporta izolēt vienu cilvēku. Ko grūti uztvert gludi un viennozīmīgi, pat ja lēmums lielākoties raisījis sabiedrības simpātijas. Tenisu sagaida jestri laiki, jo par pēcteci pieteicies Ernests Gulbis. To, ka šāda varbūtība Savicki nebūt neiepriecina, sabiedrība uzzināja ātri – īsi pēc MVP publicētās intervijas Savickis medijos startēja ar vēstījumu: sak, dēliņ, vispirms pamācies – palasi kādu grāmatu! Fons vedina domāt, ka mūs sagaida viena no pēdējo gadu kolorītākajām varas dalīšanām Latvijas sportā...