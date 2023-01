Raimonds Rudzāts: Izvirzīšu Ainaru Bagatski balvai par mūža ieguldījumu sportā, ja...

Paliec mikrofonu zem kura deguna gribi, visi saka vienu un to pašu: Latvijas Republikā prioritāte it kā ir un turpmāk vēl vairāk būs bērnu un jauniešu sports. Par to runā politiķi, sporta funkcionāri, ierēdņi. Kā pēdējais un visskaļāk – arī par sporta nozari atbildīgās izglītības un zinātnes ministres padomnieks Ainars Bagatskis. Vārdos skaisti, bet līdz šim sporta dzīves priekšstāvjiem darbos sekmējies visnotaļ blāvi.