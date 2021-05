Raimonds Rudzāts: Liekulības čempionāts Rīgā

Šis čempionāts Latvijai ir kā negribēts bērns. Jau pats čempionāta ieņemšanas process bija tālu no baznīcas priekšrakstiem. Lai Latvijā hokeja svētki varētu būt, vispirms tika slēgtas aprēķina laulības ar baltkrieviem. Latvijas valdība šādam solim deva savu svētību un pūru (finansiālās garantijas), pat neiepīkstoties, ka kaimiņvalstī ar to demokrātiju pēdējos 20 gadus tā acīmredzami bijis pašķidri... Iznēsāšanas perioda laikā gan vairs nebija no pārējās sabiedrības noslēpjamas, kāds vīrs (Baltkrievija...) patiesībā ir kauslis, tāpēc baltkrievi kā partneri politiskā spiediena rezultātā no čempionāta rīkošanas atkrita. Tā nu vientuļā māte Latvija nolēma, ka atvasi izaudzinās viena pati – lai ko tas maksātu.

Gaužām simboliski ir tas, ka baltkrievu āža kāju tik un tā neizdodas noslēpt, čempionātu vienatnē rīkojot.