Raimonds Rudzāts: Medaļa, lineāls, nauda un... cilpa ap kaklu

Nav gan tā, ka tikai un vienīgi sportisti saņem valdības izrakstītas naudas balvas. Par laimi, tādas saņem arī skolēni, kuri guvuši godalgas starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs. Vien tās summas liek aizdomāties. 2022. gadā par iegūtu otro vietu trīs skolēni saņems 1425 eiro, par trešo vietu un atzinības rakstiem – krietni mazākas summas.

Ja par uzvaru Eiropas čempionātā biljardā U16 vecuma grupā cits skolēns saņem trīs reizes lielāku summu nekā izcilnieki matemātikā, bioloģijā un fizikā, tad nav jābrīnās par loģiskās domāšanas deficītu. Tai skaitā, sportistu prēmēšanas sistēmu izdomājot un 25 gadus uzturot.

Kāda nozīme ir konkurences apmēram?



Kad spīdveja braucējs Francis Gusts 2021. gadā triumfēja Eiropas U19 čempionātā, tad naudas balva viņam tika atteikta, jo panākums gūts mazāk nekā desmit dalībvalstu konkurencē. Finālsacensībās uz starta stājās astoņas. Zīmīgi, ka tieši tik valstu konkurencē tajā pašā gadā olimpisko zeltu izcīnīja 3x3 basketbola izlase... Kura gan tika pie lielā džekpota. Abos gadījumos reālais dalībvalstu skaits bija lielāks, jo finālsacensībām vispirms bija jākvalificējas. Brāķis gadījās Latvijas Motosporta federācijai, kura naudas balvas pieteikumā uzskaitīja tikai tās valstis, ar ko Gusts sacentās finālā, nepieskaitot tās, kas sacentās iepriekšējās divās kvalifikācijas kārtās, tādējādi savu sportistu atstājot bez naudas.

Tomēr arī šie precedenti raisa labu augsni diskusijai. Vai ir būtiski, cik valstis apsteigtas, ja Latvijas karogs atrodas visaugstākajā mastā? Ja šo stāda kā argumentu, tad interpretācijās var aizrakties ļoti tālu, sākot svērt, kuras valstis reāli sacenšas, bet kuru pārstāvji – tikai labi pavada laiku. Pirms daudziem gadiem kāds kolēģis startēja ar spožu domugraudu: "Man nav jāpārguļ ar kamaniņu izlases galveno treneri, lai saprastu, kur kamaniņu sportā ir Latvija un kur – Trinidada un Tobāgo."

Piekritīsiet taču, ka Latvijas florbola izlases tradicionālā 5. vieta Eiropā (un pasaulē) nav izcilāks panākums par Latvijas futbola izlases iekļūšanu 2004. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā jeb Top-16?

Vai dalībvalstu skaits būtu jāsver? Jā, noteikti. Vai to var izdarīt tā, lai fakti nekonfliktētu ar kontekstu. Nē, nekad mūžā.

Valsts vārda nešana pasaulē – nopietns arguments?



Bet – vai vispār ir svarīgi, cik daudz valstu apsteigts, ja panākums raisa lielu saviļņojumu pašu mājās? Taču valsts amatpersonas regulāri mīl uzsvērt, ka sportisti nes Latvijas vārdu pasaulē. Šāds apzīmējums nofiksēts pat Valsts Sporta politikas pamatnostādņu ievadā. Tātad ir svarīgi!

"Man šķiet, ka tas ir vismuļķīgākais arguments, ka valsts vārds tiek nests pasaulē, kaut vai tādēļ, ka visbiežāk to dzirdam olimpisko spēļu sakarā," sakāpinātā tonī saka sporta mārketinga speciālists Raimonds Zeps. "Olimpiskajās spēlēs mums neinteresē kā nostartēja Beļģijas sportisti. Kaut vai viņiem ir zelta medaļas dažādos sporta veidos, kas viņiem ir svarīgi, mums – mazsvarīgi. Mums neinteresē, kā nostartēja Francijas sportisti, mums neinteresē, kā nostartēja Lielbritānijas sportisti. Ja vien tās nav globālās sporta superzvaigznes. Tieši tāpat nevienam citam cilvēkam pasaulē neinteresē, kā ir nostartējuši Latvijas sportisti."

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Futbolists Roberts Uldriķis jau iepriekš intervijā MVP situāciju ap atsevišķu olimpisko disciplīnu glorificēšanu Latvijā pielīdzināja propagandai. "Arī mediji Latvijā liek uzsvarus nedaudz nepareizos virzienos, līdz ar to mums izpratne par sportu ir nedaudz citādāka nekā Eiropas attīstītajās valstīs," viņš viedokli nebija mainījis, kad piesēdām uz sarunu pirms nepilna mēneša.

Īpaši spilgti propagandas sekas var katru gadu novērot Trīs zvaigžņu balvas (agrāk – Gada balva sportā) nominācijās, kur tradicionāli uz vienas skalas tiek nolikts deltaplāns un armijas iznīcinātājs, un žūrijas ieskatā nereti jaudīgāks tomēr ir deltaplāns. Elementārs piemērs – Andris Biedriņš savos ziedu laikos četrus gadus pēc kārtas bija nominēts Gada sportistam, bet balvu neieguva ne reizi. Piekāpjoties Mārtiņam Rubenim, Viktoram Ščerbatiham (divreiz!) un Mārim Štrombergam.

Unikāli.

Uldriķis ir pārliecināts, ka valsts finansējumam vispār nav jānonāk pieaugušu sportistu kabatās, tā vietā ietaupītos miljonus novirzot bērnu un tautas sportam. "Sports ir brīva izvēle. Ja nevari ar to nopelnīt naudu, nav jāgaida no valsts prēmijas par izciliem sasniegumiem vai ko tamlīdzīgu. Tad vari darīt parastu darbu – kā parasti cilvēki. Jo sports ir liels bizness un liela izklaide cilvēkiem. Es domāju, ka primāri būtu jāattīsta masveidīgākie sporta veidi, lai bērni var izaugt veselīgi un sportiski, un ar disciplīnu. Tie, kuri aizies profesionālā sporta ceļu, viņiem nebūs jāgaida palīdzība no valsts. Viņi paši būs sev sapelnījuši iztiku, varēs mierīgi dzīvot un dot atpakaļ cilvēkiem, kas viņiem palīdzēja," Uldriķis pauž konkrētu priekšlikumu.

Ko darīt tiem sportistiem, kuru sacensības nevar lepoties ar pietiekamu auditoriju un reklāmdevēju interesi? Jāsaprot, ka valsts dotē viņu hobiju, tāpēc nevajadzētu apvainoties, ja kādudien zelta dzīve beigsies.

Kā apbalvot tos, kam naudas netrūkst?



Realitātē Latvijas vārda nešanu pasaulē var pamatoti piedēvēt vien dažiem sportistiem. Neviens no viņiem uz valsts naudas balvām par izciliem sasniegumiem nepretendē, jo:

1) viņu sniegums neatbilst Ministru kabineta kritērijiem;

2) viņiem naudas netrūkst.

Skaidrs, ka tādu sportistu kā Kristaps Porziņģis, Elvis Merzļikins, Ostapenko un citu lielo dūžu pievilkšana naudas balvu saņēmēju lokam, būtu iestūrēšana pretējā grāvī. Taču tas nenozīmē, ka augstākā kalibra sportistiem nesāp sirds par to, ka zem formulējuma "izcili sasniegumi" viņu veikums nekvalificējas un ka valstij viņu sasniegumi nebūtu kā īpaši jānovērtē.

Viens no veidiem, kā pateikt paldies, ir īpaši izņēmumi nodokļu likumā. Kā tas ir, piemēram, Lietuvā. "Lietuvā sportistu sacensībās nopelnītās naudas balvas vispār neapliekas ar nodokli, ja tās nopelnītas starptautisko sporta federāciju vai Lietuvas sporta federāciju organizētās sacensībās," skaidro nodokļu eksperts Jānis Taukačs. Ar šādu soli lietuvieši sporta sabiedrībai raida nepārprotamu impulsu.

Mērenāka taktika ieviesta Austrijā, kur arī likumā iestrādāts speciāls izņēmums sportistiem. "Viss ir apliekams ar progresīvajām nodokļu likmēm, bet – ņem vērā tikai 33% sportistu ienākumus. Tas nozīmē: ja esmu gadā nopelnījis 100 000 eiro, tad tikai no 33 000 eiro tiks aprēķināts nodoklis," praksi izskaidro Taukačs.

Latvijā pussolis šajā virzienā jau ir sperts. Komandu sporta spēlēs sportisti nodokļus maksā tajās valstīs, kuru komandas pārstāv. "Latvijai uz viņu naudu nav nekādas teikšanas," norāda Taukačs. Visi sportisti Latvijā bauda zināmu labvēlību, jo uz sportistu ienākumiem netiek attiecināta progresīvā nodokļa likme. "Tas ir ļoti īpašs režīms, kas nav nevienā citā nozarē," vērtē Taukačs.