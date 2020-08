Raimonds Rudzāts: Šuplinskas futbols

Šoreiz stāsts nav par to, cik pamatoti vai nepamatoti, bet gan par to, ka lielo sporta pasākumu atbalstīšanai no valsts budžeta skaidru kritēriju Latvijas Republikā joprojām nav. Katrs nāk un startē ar sev izdevīgā mērcē pasniegtiem mērījumiem un interpretācijām par to, cik nozīmīgs Latvijas tēlam un tautsaimniecībai būs tāds vai šitāds pasākums. Sekmes atkarīgas no tā, cik erudīta un atsaucīga publika patrāpās auditorijā. Cik gaumīgi ir sūkstīties par lobēšanu, kad pašas partija bezkaislīgi apkalpo benzīngalvu intereses – lai paliek uz pašas ministres sirdsapziņas.

Patiesībā jau problēma nav konkrētajā cilvēkā, kas ieņem augsto amatu, bet gan pašā faktā, ka viņas darba aprakstā ietilpst gan iedziļināšanās zinātnes, dažādu slāņu izglītības un vēl arī sporta jautājumu specifikā. Vai Latvijā vispār eksistē tāds cilvēks, kurš to visu spēj jēgpilni aptvert? Neticu. Ilgai Šuplinskai kā sporta pārraudzītājai nav nekādas vainas. Vaina ir apstāklī, ka izglītības un zinātnes ministram vispār ir jānonāk situācijā, kurā ir jāsāk runāt par futbolu.

