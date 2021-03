Raimonds Rudzāts: Vai Latvija boikotēs Pekinas olimpiādi?

Sistemātiskas sieviešu izvarošanas, to laikā spīdzinot ar elektrošoka ierīcēm, sieviešu sterilizācija un to pavadošie medicīniskie eksperimenti – tās ir aculiecinieku atstāstītās ainas no uiguru pāraudzināšanas (koncentrācijas) nometnēm Ķīnā, kurās ieslodzīti vairāk nekā miljons režīmam nepaklausīgo. Jo nedēļu, jo skaļāk izskan pārdomas par nākamgad Ķīnā paredzēto olimpisko spēļu boikotu. Ņemot vērā to, cik principiāli – ar premjeru Krišjāni Kariņu priekšgalā – Latvija iestājās pret hokeja čempionāta nerīkošanu kopā ar Baltkrieviju, varētu domāt, ka arī Pekinas olimpisko spēļu sakarā valdības nostāja ir skaidra. Ā, paga...